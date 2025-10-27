Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Montag beendete der LUS-DAX den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 24 309,50 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag am Montag bei 24 179,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 462,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, den Stand von 23 760,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 25.07.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 24 308,00 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2024, bei 19 405,00 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 ging es für den Index bereits um 21,77 Prozent aufwärts. Bei 24 773,50 Punkten erreichte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief steht hingegen bei 18 821,00 Zählern.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im LUS-DAX zählen derzeit Infineon (+ 2,37 Prozent auf 34,29 EUR), Continental (+ 1,43 Prozent auf 65,40 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,33 Prozent auf 39,72 EUR), Siemens (+ 1,31 Prozent auf 246,80 EUR) und Porsche Automobil (+ 1,27 Prozent auf 35,12 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Brenntag SE (-2,40 Prozent auf 49,17 EUR), MTU Aero Engines (-2,21 Prozent auf 380,50 EUR), Rheinmetall (-1,84 Prozent auf 1 731,50 EUR), Symrise (-1,83 Prozent auf 80,32 EUR) und QIAGEN (-1,29 Prozent auf 41,86 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 701 744 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 265,690 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Fokus

Unter den LUS-DAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 6,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,49 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at