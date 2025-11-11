QIAGEN Aktie

37,50EUR 0,34EUR 0,90%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

11.11.2025 12:28:49

QIAGEN Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen mit einem Kursziel von 52 US-Dollar auf "Buy" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe in jeglicher Hinsicht positiv abgeschnitten, schrieb Jan Koch in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Das Management habe die Erwartungen für das Schlussquartal sowie für das kommende Jahr strategisch gesteuert und eine konservative Prognose abgegeben. Diese beinhalte bei einer Verbesserung der Marktbedingungen ein Aufwärtspotenzial. Insgesamt sei das Unternehmen für 2026 attraktiv aufgestellt./la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 07:46 / CET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
37,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
37,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

