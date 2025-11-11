QIAGEN Aktie

37,34EUR 0,18EUR 0,48%
QIAGEN für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 11:33:22

QIAGEN Kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe solide abgeschnitten und sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Währungseffekten und US-Zöllen sei die Profitabilität auf einem hohen Niveau geblieben. Etwas enttäuschend sei der Ausblick ausgefallen. Positiv wiederum sei die geplante Übernahme von Parse Biosciences, die das Produktportfolio gut ergänze./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:13 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 09:17 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
37,32 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
37,34 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Sven Kürten 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu QIAGEN N.V.mehr Nachrichten