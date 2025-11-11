QIAGEN Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Qiagen anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 52 auf 50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Kaufen" belassen. Der Labordienstleister und Diagnostikspezialist habe solide abgeschnitten und sowohl die eigene Prognose als auch die Markterwartungen leicht übertroffen, schrieb Sven Kürten in seiner am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Trotz Währungseffekten und US-Zöllen sei die Profitabilität auf einem hohen Niveau geblieben. Etwas enttäuschend sei der Ausblick ausgefallen. Positiv wiederum sei die geplante Übernahme von Parse Biosciences, die das Produktportfolio gut ergänze./rob/la/ag
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Kaufen
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
37,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
37,34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sven Kürten
|
KGV*:
-
