Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester

Der Handel in Frankfurt verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 15:56 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 24 262,00 Punkte.

Bei 24 284,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 005,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 194,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 23 752,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 404,00 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,53 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Punkten.

Tops und Flops im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,78 Prozent auf 38,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,67 Prozent auf 226,10 EUR), Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 49,13 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 44,31 EUR) und Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil EON SE (-3,13 Prozent auf 15,03 EUR), Deutsche Börse (-2,10 Prozent auf 214,90 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 350,90 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 43,17 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 196 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

