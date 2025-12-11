MTU Aero Engines Aktie
|Index-Performance
|
11.12.2025 15:59:01
Börse Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich fester
Um 15:56 Uhr verbucht der LUS-DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,19 Prozent auf 24 262,00 Punkte.
Bei 24 284,00 Einheiten erreichte der LUS-DAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 24 005,00 Punkten den niedrigsten Stand markierte.
So entwickelt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht kletterte der LUS-DAX bereits um Prozent. Vor einem Monat, am 11.11.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24 194,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor drei Monaten, am 11.09.2025, den Wert von 23 752,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.12.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 20 404,00 Punkten auf.
Seit Jahresanfang 2025 stieg der Index bereits um 21,53 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 821,00 Punkten.
Tops und Flops im LUS-DAX
Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind aktuell Daimler Truck (+ 3,78 Prozent auf 38,18 EUR), Heidelberg Materials (+ 3,67 Prozent auf 226,10 EUR), Brenntag SE (+ 3,02 Prozent auf 49,13 EUR), BASF (+ 2,71 Prozent auf 44,31 EUR) und Siemens (+ 2,48 Prozent auf 237,35 EUR). Schwächer notieren im LUS-DAX derweil EON SE (-3,13 Prozent auf 15,03 EUR), Deutsche Börse (-2,10 Prozent auf 214,90 EUR), QIAGEN (-1,72 Prozent auf 38,63 EUR), MTU Aero Engines (-0,88 Prozent auf 350,90 EUR) und RWE (-0,83 Prozent auf 43,17 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 2 196 675 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 239,104 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der LUS-DAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6,31 erwartet. Die BASF-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 5,22 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Analysen zu RWE AG St.mehr Analysen
|07:16
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|11.12.25
|RWE Overweight
|Barclays Capital
|01.12.25
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|20.11.25
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.02.24
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|14.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.25
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
