WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
Unternehmen
Termine
Profil
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
Aktion
Portfolio
Watchlist
Rentables QIAGEN-Investment? 05.12.2025 10:03:38

DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verlieren können.

Am 05.12.2020 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,187 QIAGEN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 40,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 585,91 EUR wert. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 8,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

20.11.25 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
11.11.25 QIAGEN Kaufen DZ BANK
11.11.25 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.11.25 QIAGEN Buy Deutsche Bank AG
QIAGEN N.V. 40,21 -0,26%

