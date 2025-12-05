DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen QIAGEN-Investment verlieren können.

Am 05.12.2020 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,187 QIAGEN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 40,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 585,91 EUR wert. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Insgesamt war QIAGEN zuletzt 8,70 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

