QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|Rentables QIAGEN-Investment?
|
05.12.2025 10:03:38
DAX 40-Papier QIAGEN-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in QIAGEN von vor 5 Jahren verloren
Am 05.12.2020 wurde die QIAGEN-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 42,16 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die QIAGEN-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 237,187 QIAGEN-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des QIAGEN-Papiers auf 40,42 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9 585,91 EUR wert. Mit einer Performance von -4,14 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Insgesamt war QIAGEN zuletzt 8,70 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
