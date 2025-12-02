Eckert & Ziegler Aktie

Eckert & Ziegler für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 565970 / ISIN: DE0005659700

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
XETRA-Handel im Fokus 02.12.2025 15:59:11

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer

Der TecDAX zeigt sich am zweiten Tag der Woche kaum verändert.

Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 3 540,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 561,713 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 3 542,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 549,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 529,59 Punkten verzeichnete.

TecDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der TecDAX 3 634,34 Punkte auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 3 457,74 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,03 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 2,11 Prozent auf 33,92 EUR), HENSOLDT (+ 0,98 Prozent auf 66,85 EUR), Nagarro SE (+ 0,96) Prozent auf 73,45 EUR), Infineon (+ 0,93 Prozent auf 35,73 EUR) und Nordex (+ 0,88 Prozent auf 25,34 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen IONOS (-2,57 Prozent auf 26,55 EUR), JENOPTIK (-2,05 Prozent auf 18,66 EUR), QIAGEN (-1,63 Prozent auf 40,32 EUR), Kontron (-1,47 Prozent auf 22,76 EUR) und Eckert Ziegler (-1,44 Prozent auf 15,69 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 271 335 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf

Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu Eckert & Zieglermehr Nachrichten