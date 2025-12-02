Eckert & Ziegler Aktie
Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zeigt sich nachmittags schwächer
Um 15:42 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,19 Prozent schwächer bei 3 540,62 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 561,713 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Abschlag von 0,147 Prozent auf 3 542,22 Punkte an der Kurstafel, nach 3 547,42 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 3 549,88 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 529,59 Punkten verzeichnete.
TecDAX seit Beginn Jahr
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der TecDAX 3 634,34 Punkte auf. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, bei 3 457,74 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 3,03 Prozent. Bei 3 994,94 Punkten verzeichnete der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit SMA Solar (+ 2,11 Prozent auf 33,92 EUR), HENSOLDT (+ 0,98 Prozent auf 66,85 EUR), Nagarro SE (+ 0,96) Prozent auf 73,45 EUR), Infineon (+ 0,93 Prozent auf 35,73 EUR) und Nordex (+ 0,88 Prozent auf 25,34 EUR). Auf der Verliererseite im TecDAX stehen hingegen IONOS (-2,57 Prozent auf 26,55 EUR), JENOPTIK (-2,05 Prozent auf 18,66 EUR), QIAGEN (-1,63 Prozent auf 40,32 EUR), Kontron (-1,47 Prozent auf 22,76 EUR) und Eckert Ziegler (-1,44 Prozent auf 15,69 EUR).
TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 271 335 Aktien gehandelt. Im TecDAX nimmt die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 237,453 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Unter den TecDAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 5,49 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die freenet-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,38 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
