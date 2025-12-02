Gute Stimmung in Frankfurt: DAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Am Dienstag verbucht der DAX um 15:42 Uhr via XETRA Gewinne in Höhe von 0,45 Prozent auf 23 696,65 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,056 Bio. Euro wert. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,204 Prozent auf 23 637,49 Punkte an der Kurstafel, nach 23 589,44 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 23 785,61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 23 607,70 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der DAX einen Stand von 23 958,30 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 487,33 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 02.12.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 19 933,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2025 bereits um 18,34 Prozent nach oben. 24 771,34 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 18 489,91 Punkte.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen aktuell Bayer (+ 12,88 Prozent auf 34,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,38 Prozent auf 116,35 EUR), BASF (+ 2,12 Prozent auf 45,69 EUR), Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 31,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 101,15 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Henkel vz (-2,12 Prozent auf 68,26 EUR), Daimler Truck (-1,83 Prozent auf 35,33 EUR), Symrise (-1,82 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-1,63 Prozent auf 40,32 EUR) und Zalando (-1,57 Prozent auf 23,19 EUR).

Welche DAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Bayer-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 7 822 141 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,95 zu Buche schlagen. Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,05 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

