Freundlicher Handel: LUS-DAX am Dienstagnachmittag fester

Der LUS-DAX tendiert im XETRA-Handel um 15:57 Uhr um 0,74 Prozent höher bei 23 726,00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 23 784,00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23 576,00 Punkten lag.

So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der LUS-DAX 23 945,00 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 02.09.2025, wies der LUS-DAX einen Stand von 23 653,00 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 02.12.2024, wurde der LUS-DAX auf 19 925,00 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 18,84 Prozent aufwärts. 24 773,50 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 18 821,00 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Bayer (+ 12,88 Prozent auf 34,40 EUR), Siemens Energy (+ 3,38 Prozent auf 116,35 EUR), BASF (+ 2,12 Prozent auf 45,69 EUR), Deutsche Bank (+ 1,97 Prozent auf 31,09 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 1,62 Prozent auf 101,15 EUR). Die Flop-Titel im LUS-DAX sind hingegen Henkel vz (-2,12 Prozent auf 68,26 EUR), Daimler Truck (-1,83 Prozent auf 35,33 EUR), Symrise (-1,82 Prozent auf 69,98 EUR), QIAGEN (-1,63 Prozent auf 40,32 EUR) und Zalando (-1,57 Prozent auf 23,19 EUR).

Die teuersten LUS-DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Bayer-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 7 822 141 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 237,453 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 5,95 erwartet. Mit 5,05 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.at