Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Langfristige Anlage 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 480,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 0,208 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 359,98 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 04.11.2025 auf 1 729,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 259,98 Prozent.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 81,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

07.11.25 Rheinmetall Buy Deutsche Bank AG
07.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
Rheinmetall AG 1 747,00 2,13% Rheinmetall AG

02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
