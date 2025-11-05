DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Rheinmetall-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Investoren, die vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde das Rheinmetall-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 480,30 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Rheinmetall-Aktie investiert, befänden sich nun 0,208 Rheinmetall-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 359,98 EUR, da sich der Wert eines Rheinmetall-Anteils am 04.11.2025 auf 1 729,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 259,98 Prozent.

Der Börsenwert von Rheinmetall belief sich jüngst auf 81,37 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at