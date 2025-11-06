Rheinmetall Aktie

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

Aktieneinstufung 06.11.2025 17:04:47

Investment-Tipp Rheinmetall-Aktie: DZ BANK bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

DZ BANK hat eine eingehende Analyse der Rheinmetall-Aktie durchgeführt. Hier sind die Ergebnisse.

Die DZ Bank hat die Einstufung für Rheinmetall auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 2240 Euro je Aktie belassen. Im dritten Quartal sei der Rüstungskonzern temporär mit etwas geringerer Wachstumsdynamik konfrontiert gewesen, die Zahlen hätten aber im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb Holger Schmidt am Donnerstag nach dem Bericht der Düsseldorfer. "Die mittel- und langfristigen Aussichten sind unverändert gut." Schmidt erwartet längerfristig ein höheres Niveau an Umsatz, Gewinnen und Cashflows weit in die nächste Dekade hinein und eine bessere Entwicklung als bei der Konkurrenz.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Rheinmetall-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Rheinmetall-Aktie wies um 16:48 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 1 700,00 EUR abwärts. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 260 627 Rheinmetall-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2025 kletterte die Rheinmetall-Aktie um 178,0 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 15:46 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Tobias Arhelger / Shutterstock.com

06.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
06.11.25 Rheinmetall Kaufen DZ BANK
06.11.25 Rheinmetall Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Rheinmetall Buy Jefferies & Company Inc.
04.11.25 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
