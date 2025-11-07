Rheinmetall Aktie
|1 714,00EUR
|3,50EUR
|0,20%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für die Düsseldorfer bis 2030 um vier bis 8 Prozent. Bei unverändertem Kursziel setzt er nun aufgrund volatilerer Nachrichtenlage im Rüstungsbereich einen etwas geringeren Bewertungsmaßstab an, wie er am Donnerstagabend im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:33 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
1 715,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,20%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
1 714,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,27%
|
Analyst Name::
David H Perry
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Rheinmetall AGmehr Nachrichten
|
11:15
|Rheinmetall-Aktie gewinnt: Rheinmetall baut bald auch Weltraumsatelliten (dpa-AFX)
|
09:30
|Rheinmetall-Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Rheinmetall-Aktie mit Buy in neuer Analyse (finanzen.at)
|
09:29
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09:29
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX startet im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)
|
06.11.25
|Rheinmetall-Aktie fällt zurück: Umsatz und Gewinn legen zu - Deal für ziviles Geschäft im Blick (finanzen.at)
|
06.11.25
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank belässt Rheinmetall auf 'Kaufen' - Fairer Wert 2240 Euro (dpa-AFX)