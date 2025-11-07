Rheinmetall Aktie

1 714,00EUR 3,50EUR 0,20%
Rheinmetall für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009

07.11.2025 07:11:38

Rheinmetall Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Overweight" belassen. Analyst David Perry hob seine Ergebnisschätzungen für die Düsseldorfer bis 2030 um vier bis 8 Prozent. Bei unverändertem Kursziel setzt er nun aufgrund volatilerer Nachrichtenlage im Rüstungsbereich einen etwas geringeren Bewertungsmaßstab an, wie er am Donnerstagabend im Nachgang der Telefonkonferenz zum Quartalsbericht schrieb./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:32 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 21:33 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Rheinmetall AG Overweight
Unternehmen:
Rheinmetall AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
2 250,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
1 715,00 € 		Abst. Kursziel*:
31,20%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
1 714,00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
31,27%
Analyst Name::
David H Perry 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

