Rheinmetall Aktie
|1 714,00EUR
|3,50EUR
|0,20%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
07.11.2025 08:36:37
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/mis/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 719,50 €
|
Abst. Kursziel*:
30,85%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 714,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,27%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
