NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Der Quartalsbericht spreche für einen soliden Ausblick auf 2030 auf dem anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Freitag./rob/mis/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 02:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



