Rheinmetall Aktie
|1 759,50EUR
|49,00EUR
|2,86%
WKN: 703000 / ISIN: DE0007030009
Rheinmetall Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Rheinmetall nach Zahlen mit einem Kursziel von 2250 Euro auf "Buy" belassen. Auf den ersten Blick sorgten stabile Ergebnisse im dritten Quartal für etwas Erleichterung vor dem Mitte November anstehenden Kapitalmarkttag, schrieb Chloe Lemarie am Donnerstagmorgen. Die von manchen befürchtete Anpassung der Prognose, die sich zuletzt auch im Aktienkurs widerspiegele, sei ausgeblieben./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2025 / 02:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Rheinmetall AG Buy
|
Unternehmen:
Rheinmetall AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
2 250,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
1 705,00 €
|
Abst. Kursziel*:
31,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
1 759,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
27,88%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
