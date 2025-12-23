Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
DAX 40-Papier Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel Verlust hätte eine Volkswagen (VW) vz-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Vor 5 Jahren wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 152,46 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 65,591 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 22.12.2025 auf 104,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 6 831,30 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 31,69 Prozent.
Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 52,27 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
