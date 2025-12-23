DAX-Handel aktuell: So steht der DAX mittags

Am Dienstagmittag halten sich die Anleger in Frankfurt zurück.

Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0,15 Prozent auf 24 321,44 Punkte an der DAX-Kurstafel. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,090 Bio. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,056 Prozent auf 24 297,62 Punkte an der Kurstafel, nach 24 283,97 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 24 344,05 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 284,13 Punkten erreichte.

DAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 23 091,87 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, notierte der DAX bei 23 611,33 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, wurde der DAX mit einer Bewertung von 19 848,77 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 21,46 Prozent. In diesem Jahr markierte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 489,91 Punkten erreicht.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Bayer (+ 0,90 Prozent auf 35,78 EUR), Heidelberg Materials (+ 0,82 Prozent auf 221,50 EUR), EON SE (+ 0,67 Prozent auf 15,87 EUR), Deutsche Börse (+ 0,63 Prozent auf 223,30 EUR) und Hannover Rück (+ 0,53 Prozent auf 266,80 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,45 EUR), QIAGEN (-0,56 Prozent auf 38,90 EUR), BMW (-0,56 Prozent auf 92,34 EUR), GEA (-0,52 Prozent auf 57,10 EUR) und Daimler Truck (-0,51 Prozent auf 37,23 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im DAX auf

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 726 406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 237,737 Mrd. Euro im DAX den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert mit 6,11 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,23 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at