BMW Aktie
WKN: 519000 / ISIN: DE0005190003
|Index-Performance im Fokus
|
23.12.2025 12:27:19
Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter
Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 741,49 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,918 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent leichter bei 5 742,56 Punkten, nach 5 743,69 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 754,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 737,59 Punkten erreichte.
So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 472,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 852,93 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,75 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 0,90 Prozent auf 35,78 EUR), Deutsche Börse (+ 0,63 Prozent auf 223,30 EUR), Airbus SE (+ 0,51 Prozent auf 196,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,47 Prozent auf 27,53 EUR) und BASF (+ 0,46 Prozent auf 43,93 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,45 EUR), BMW (-0,56 Prozent auf 92,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,86 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 166,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,32 Prozent auf 59,25 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen
Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 726 406 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 349,461 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Mit 6,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu BMW AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter (finanzen.at)
|
12:27
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX-Börsianer greifen mittags zu (finanzen.at)
|
12:27
|DAX-Handel aktuell: So steht der DAX mittags (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
09:29
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
22.12.25