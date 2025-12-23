Schwacher Handel: Euro STOXX 50 zeigt sich am Dienstagmittag leichter

Der Euro STOXX 50 wagt sich derzeit nicht aus der Reserve.

Der Euro STOXX 50 gibt im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 0,04 Prozent auf 5 741,49 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 4,918 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0,020 Prozent leichter bei 5 742,56 Punkten, nach 5 743,69 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Dienstag bei 5 754,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 737,59 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 515,09 Punkten. Vor drei Monaten, am 23.09.2025, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 5 472,39 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.12.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 852,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 16,75 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 steht derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die stärksten Aktien im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 0,90 Prozent auf 35,78 EUR), Deutsche Börse (+ 0,63 Prozent auf 223,30 EUR), Airbus SE (+ 0,51 Prozent auf 196,58 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,47 Prozent auf 27,53 EUR) und BASF (+ 0,46 Prozent auf 43,93 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Volkswagen (VW) vz (-0,67 Prozent auf 103,45 EUR), BMW (-0,56 Prozent auf 92,34 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,39 Prozent auf 5,86 EUR), adidas (-0,36 Prozent auf 166,20 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,32 Prozent auf 59,25 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 726 406 Aktien gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht im Euro STOXX 50 mit 349,461 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Mit 6,53 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

