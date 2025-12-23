Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX zum Start mit grünem Vorzeichen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:27 Uhr um 0,09 Prozent stärker bei 24 323,00 Punkten.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 24 283,00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 24 333,00 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23 232,00 Punkten gehandelt. Der LUS-DAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, bei 23 538,00 Punkten. Der LUS-DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 23.12.2024, den Stand von 19 876,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 21,83 Prozent nach oben. Bei 24 773,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Punkten markiert.

Tops und Flops im LUS-DAX aktuell

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Symrise (+ 0,58 Prozent auf 68,90 EUR), Airbus SE (+ 0,47 Prozent auf 196,50 EUR), Siemens Energy (+ 0,46 Prozent auf 119,80 EUR), Rheinmetall (+ 0,39 Prozent auf 1 551,00 EUR) und Vonovia SE (+ 0,37 Prozent auf 24,12 EUR). Unter den schwächsten LUS-DAX-Aktien befinden sich derweil adidas (-0,48 Prozent auf 166,00 EUR), Porsche Automobil (-0,48 Prozent auf 39,66 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,43 Prozent auf 103,70 EUR), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,42 Prozent auf 59,19 EUR) und BMW (-0,41 Prozent auf 92,48 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im LUS-DAX

Im LUS-DAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 115 627 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 237,737 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,11 zu Buche schlagen. Mit 5,23 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at