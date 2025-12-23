Bayer Aktie
23.12.2025 17:59:11
Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert schlussendlich im Plus
Der Euro STOXX 50 beendete den Dienstagshandel nahezu unverändert (plus 0,07 Prozent) bei 5 747,79 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4,918 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 5 742,56 Zählern und damit 0,020 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5 743,69 Punkte).
Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag heute bei 5 754,53 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5 729,34 Punkten erreichte.
Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, einen Stand von 5 515,09 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.09.2025, erreichte der Euro STOXX 50 einen Stand von 5 472,39 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand vor einem Jahr, am 23.12.2024, bei 4 852,93 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 16,88 Prozent. Das Jahreshoch des Euro STOXX 50 liegt derzeit bei 5 818,07 Punkten. Bei 4 540,22 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Euro STOXX 50-Tops und -Flops
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen aktuell Bayer (+ 1,37 Prozent auf 35,94 EUR), Siemens Energy (+ 1,26 Prozent auf 120,75 EUR), Deutsche Bank (+ 1,05 Prozent auf 33,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,86 Prozent auf 223,80 EUR) und Airbus SE (+ 0,60 Prozent auf 196,76 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind hingegen adidas (-1,44 Prozent auf 164,40 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,56 Prozent auf 5,85 EUR), SAP SE (-0,41 Prozent auf 207,70 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,38 Prozent auf 103,75 EUR) und Rheinmetall (-0,26 Prozent auf 1 541,00 EUR).
Euro STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im Euro STOXX 50 sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 136 721 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Mit 349,461 Mrd. Euro macht die ASML NV-Aktie im Euro STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7,55 erwartet. Die Eni-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
