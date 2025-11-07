DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag bei 15,99 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,255 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 31,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,92 EUR wert. Mit einer Performance von +95,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 60,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at