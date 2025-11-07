Deutsche Bank Aktie

Rentable Deutsche Bank-Investition? 07.11.2025 10:04:27

DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Deutsche Bank-Investment von vor einem Jahr verdient

Das wäre der Verdienst eines frühen Deutsche Bank-Einstiegs gewesen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Deutsche Bank-Papier via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand das Deutsche Bank-Papier an diesem Tag bei 15,99 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 6,255 Deutsche Bank-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Deutsche Bank-Aktie auf 31,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 195,92 EUR wert. Mit einer Performance von +95,92 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Der Marktwert von Deutsche Bank betrug jüngst 60,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

31.10.25 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.25 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
29.10.25 Deutsche Bank Kaufen DZ BANK
29.10.25 Deutsche Bank Buy UBS AG
29.10.25 Deutsche Bank Hold Warburg Research
14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
