DAX 40-Titel Deutsche Telekom-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Deutsche Telekom-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Deutsche Telekom-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Deutsche Telekom-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 15,60 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 6,411 Deutsche Telekom-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 171,42 EUR, da sich der Wert einer Deutsche Telekom-Aktie am 16.12.2025 auf 26,74 EUR belief. Damit wäre die Investition um 71,42 Prozent gestiegen.

Jüngst verzeichnete Deutsche Telekom eine Marktkapitalisierung von 130,16 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at