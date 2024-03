DAX 40-Titel Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 5 Jahren verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Fresenius SE-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Fresenius SE-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Fresenius SE-Aktie an diesem Tag 48,30 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius SE-Aktie investierten, hätten nun 20,704 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Fresenius SE-Aktien wären am 11.03.2024 527,33 EUR wert, da der Schlussstand 25,47 EUR betrug. Das entspricht einem Schwund von 47,27 Prozent.

Fresenius SE wurde jüngst mit einem Börsenwert von 14,34 Mrd. Euro gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at