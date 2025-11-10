GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Rentabler GEA-Einstieg?
|
10.11.2025 10:03:57
DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingebracht
Heute vor 5 Jahren wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 352,361 GEA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 21 247,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,47 Prozent gesteigert.
Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: GEA Group
Nachrichten zu GEAmehr Nachrichten
|
17:59
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX steigt letztendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Handel in Frankfurt: DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15:59
|Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fällt zurück (finanzen.at)
|
15:59
|Börse Frankfurt in Grün: DAX am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
12:26
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX am Mittag mit Gewinnen (finanzen.at)
|
12:26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX fällt mittags zurück (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel: DAX beginnt Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)