DAX 40-Titel GEA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GEA von vor 5 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Investment in GEA-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Heute vor 5 Jahren wurde die GEA-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 28,38 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 352,361 GEA-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 07.11.2025 21 247,36 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 60,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 112,47 Prozent gesteigert.

Alle GEA-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 9,24 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at