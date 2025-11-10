GEA Aktie
WKN: 660200 / ISIN: DE0006602006
|Sector Perform
|
10.11.2025 13:26:00
GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC bestätigt Einstufung auf "Sector Perform" für GEA
Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung.
Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA leicht um 0,83 Prozent auf 60,80 Euro.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
