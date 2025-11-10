GEA Aktie

Sector Perform 10.11.2025 13:26:00

GEA-Aktie mit leichtem Plus: RBC bestätigt Einstufung auf "Sector Perform" für GEA

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für GEA von 59 auf 56 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.

Nach den soliden Quartalszahlen am vergangenen Donnerstag habe er Schätzungen und Kursziel aktualisiert, schrieb Sebastian Kuenne in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Die Geschäftsdynamik und die Profitabilität sähen ordentlich aus. Doch mit Blick auf die Gewinnziele habe sich das Management zögerlich gezeigt. Kuenne sieht einige Risiken für die langfristige Unternehmensplanung.

Die GEA-Aktie gewinnt auf XETRA leicht um 0,83 Prozent auf 60,80 Euro.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

