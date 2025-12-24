Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
|Profitabler Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Einstieg?
|
24.12.2025 10:03:46
DAX 40-Titel Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Mercedes-Benz Group (ex Daimler) von vor 10 Jahren bedeutet
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Anteilen statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 65,34 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 153,038 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 9 075,17 EUR, da sich der Wert einer Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie am 23.12.2025 auf 59,30 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 9,25 Prozent.
Der Börsenwert von Mercedes-Benz Group (ex Daimler) belief sich zuletzt auf 57,24 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Frank Gaertner / Shutterstock.com
