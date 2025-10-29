Mercedes-Benz Group Aktie

58,05EUR 3,83EUR 7,06%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

29.10.2025 10:31:19

Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Der Konsens für das diesjährige bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte um fünf Prozent steigen. Auch das Volumen der angekündigten Wiederaufnahme von Aktienrückäufen falle mit zwei Milliarden Euro höher als erwartet aus./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56,00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
57,78 € 		Abst. Kursziel*:
-3,08%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
58,05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
Analyst Name::
Patrick Hummel 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

