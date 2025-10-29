Mercedes-Benz Group Aktie
|58,05EUR
|3,83EUR
|7,06%
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Der Konsens für das diesjährige bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte um fünf Prozent steigen. Auch das Volumen der angekündigten Wiederaufnahme von Aktienrückäufen falle mit zwei Milliarden Euro höher als erwartet aus./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Mercedes-Benz Group (ex Daimler) Neutral
|
Unternehmen:
Mercedes-Benz Group (ex Daimler)
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
57,78 €
|
Abst. Kursziel*:
-3,08%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
58,05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,53%
|
Analyst Name::
Patrick Hummel
|
KGV*:
-
