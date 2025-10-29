Mercedes-Benz Group Aktie

Mercedes-Benz Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000

Experten-Analyse 29.10.2025 11:22:47

UBS AG beurteilt Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit Neutral

UBS AG hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die Schweizer Großbank UBS hat Mercedes-Benz nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Neutral" belassen. Der Autobauer habe durch die Bank die Erwartungen übertroffen, schrieb Patrick Hummel am Mittwoch. Der Konsens für das diesjährige bereinigte operative Ergebnis (Ebit) dürfte um fünf Prozent steigen. Auch das Volumen der angekündigten Wiederaufnahme von Aktienrückäufen falle mit zwei Milliarden Euro höher als erwartet aus.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 5,7 Prozent auf 57,76 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Spielraum nach unten: 3,05 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Der Tagesumsatz der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie belief sich zuletzt auf 2 626 300 Aktien. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 16,7 Prozent aufwärts. Die Ergebnisse für Q3 2025 dürfte Mercedes-Benz Group (ex Daimler) am 29.10.2025 vorlegen.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2025 / 06:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Alexey Goosev / Shutterstock.com,JuliusKielaitis / Shutterstock.com

