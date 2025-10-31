QIAGEN Aktie
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
|QIAGEN-Investment
|
31.10.2025 10:04:19
DAX 40-Titel QIAGEN-Aktie: So viel hätte eine Investition in QIAGEN von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades QIAGEN-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 46,34 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 3 Jahren, besäße man nun 2,158 QIAGEN-Papiere. Die gehaltenen QIAGEN-Anteile wären am 30.10.2025 87,17 EUR wert, da der Schlussstand 40,40 EUR betrug. Damit hatte sich der Wert der Investition um 12,83 Prozent verringert.
Am Markt war QIAGEN jüngst 8,69 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
