NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 54 auf 57 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson attestierte dem Diagnostikspezialisten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen "sauberen Quartalsbericht". Mit Blick auf die angehobenen Jahresziele sieht er im zweiten Halbjahr noch etwas Luft nach oben. Der Ausblick sei umsichtig, aber konservativ./tih/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET



