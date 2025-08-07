QIAGEN Aktie

07.08.2025 13:01:00

QIAGEN Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 54 auf 57 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson attestierte dem Diagnostikspezialisten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen "sauberen Quartalsbericht". Mit Blick auf die angehobenen Jahresziele sieht er im zweiten Halbjahr noch etwas Luft nach oben. Der Ausblick sei umsichtig, aber konservativ./tih/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
Unternehmen:
QIAGEN N.V. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
41,22 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
41,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Tycho Peterson 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

