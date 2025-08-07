QIAGEN Aktie
|41,32EUR
|0,75EUR
|1,85%
WKN DE: A40ZZU / ISIN: NL0015002CX3
QIAGEN Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Qiagen nach Zahlen von 54 auf 57 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Tycho Peterson attestierte dem Diagnostikspezialisten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen "sauberen Quartalsbericht". Mit Blick auf die angehobenen Jahresziele sieht er im zweiten Halbjahr noch etwas Luft nach oben. Der Ausblick sei umsichtig, aber konservativ./tih/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 16:47 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: QIAGEN N.V. Buy
|
Unternehmen:
QIAGEN N.V.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
41,22 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
41,32 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Tycho Peterson
|
KGV*:
-
Analysen zu QIAGEN N.V.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|QIAGEN N.V.
|41,30
|1,81%
