Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|Volkswagen (VW) vz-Investition
|
25.11.2025 10:03:41
DAX 40-Titel Volkswagen (VW) vz-Aktie: So viel hätte eine Investition in Volkswagen (VW) vz von vor 5 Jahren gekostet
Heute vor 5 Jahren wurden Volkswagen (VW) vz-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 152,34 EUR. Wer vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Volkswagen (VW) vz-Aktie investiert hat, hat nun 6,564 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 95,56 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 627,28 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 37,27 Prozent vermindert.
Am Markt war Volkswagen (VW) vz jüngst 48,59 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Steve Mann / Shutterstock.com
