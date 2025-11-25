Volkswagen Aktie
WKN: 766403 / ISIN: DE0007664039
|
25.11.2025 16:40:38
WDH: Zweiter Audi-Strafprozess startet im Februar
(Fehlender Buchstabe im ersten Satz ergänzt)
MÜNCHEN (dpa-AFX) - Im Februar beginnt der zweite Strafprozess zum Dieselskandal der VW-Tochter (Volkswagen (VW) vz) Audi. Dann sollen sich vier ehemalige Mitarbeiter, darunter zwei frühere Vorstände, vor dem Landgericht München II verantworten. Ihnen wird unter anderem Betrug, mittelbare Falschbeurkundung sowie strafbare Werbung vorgeworfen.
Das Verfahren könnte - wie bereits der erste Audi-Prozess - lange dauern. Beginnend mit dem 2. Februar sind bereits 50 Verhandlungstage angesetzt. Vorsitzender Richter wird Andreas Bayer sein.
Der erste Audi-Prozess hatte sich über mehr als 170 Tage gezogen. Am Ende wurden die dort angeklagten ehemaligen Audi-Mitarbeiter - darunter Ex-Chef Rupert Stadler - zu Bewährungsstrafen verurteilt. Dieses Urteil ist noch nicht rechtskräftig./ruc/DP/stw
