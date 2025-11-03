DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Beiersdorf eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,800 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,35 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 31.10.2025 auf 91,72 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,65 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,05 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at