Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
|Beiersdorf-Anlage unter der Lupe
|
03.11.2025 10:04:18
DAX 40-Wert Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte ein Beiersdorf-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit der Beiersdorf-Aktie statt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 125,05 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,800 Beiersdorf-Aktien im Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 73,35 EUR, da sich der Wert einer Beiersdorf-Aktie am 31.10.2025 auf 91,72 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 26,65 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Beiersdorf bezifferte sich zuletzt auf 20,05 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
17:59
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
17:59
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.at)
|
15:59
|LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX sackt am Dienstagnachmittag ab (finanzen.at)
|
15:59
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX sackt ab (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX am Mittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
12:27
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: DAX verbucht am Mittag Verluste (finanzen.at)
|
09:29
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
09:29
|Börse Frankfurt: DAX zum Start des Dienstagshandels mit Abgaben (finanzen.at)