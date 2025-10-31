Beiersdorf Aktie
|92,26EUR
|-0,06EUR
|-0,06%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Beiersdorf von 125 auf 123 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Olivier Nicolai kappte am Donnerstagmorgen im Nachgang des Quartalsberichts seine Wachstumserwartungen für 2026. Die Jahresziele für 2025 hält er aber für machbar./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2025 / 06:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Buy
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
123,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
92,30 €
|
Abst. Kursziel*:
33,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
92,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33,32%
|
Analyst Name::
Olivier Nicolai
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Beiersdorf AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Start des Freitagshandels im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX beginnt die Freitagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|Börse Frankfurt: DAX gibt schlussendlich nach (finanzen.at)
|
28.10.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX beendet den Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.10.25
|ANALYSE-FLASH: Deutsche Bank Research lässt Beiersdorf auf 'Hold' - Ziel 98 Euro (dpa-AFX)
|
28.10.25
|Beiersdorf-Aktie: Deutsche Bank AG vergibt Hold (finanzen.at)
|
27.10.25
|ANALYSE-FLASH: Barclays senkt Ziel für Beiersdorf auf 112 Euro - 'Overweight' (dpa-AFX)
|
27.10.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX am Montagmittag schwächer (finanzen.at)