Beiersdorf Aktie
|96,72EUR
|0,84EUR
|0,88%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
23.10.2025 09:02:30
Beiersdorf Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sector Perform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
102,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
96,84 €
|
Abst. Kursziel*:
5,33%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
96,72 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
|
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
