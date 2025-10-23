Beiersdorf Aktie

96,72EUR 0,84EUR 0,88%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

23.10.2025 09:02:30

Beiersdorf Sector Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 102 Euro belassen. Beiersdorf habe im dritten Quartal etwas Schwäche gezeigt, die aber erwartet worden sei, schrieb Udomsilpa Wassachon am Donnerstag nach dem Bericht des Konsumgüterherstellers./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sector Perform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
102,00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
96,84 € 		Abst. Kursziel*:
5,33%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
96,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5,46%
Analyst Name::
Wassachon Udomsilpa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

