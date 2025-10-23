Beiersdorf Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Sell" mit einem Kursziel von 98 Euro belassen. Wie erwartet habe der Konsumgüterhersteller die Prognose gekappt, schrieb Guillaume Delmas am Donnerstag nach den Quartalszahlen. Er betonte aber das im September stark gelaufene Geschäft der Marke Nivea./rob/ajx/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 06:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Sell
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
96,38 €
|
Abst. Kursziel*:
1,68%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
96,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,34%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
