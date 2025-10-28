Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
98,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
93,94 €
|
Abst. Kursziel*:
4,32%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
93,64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
|
Analyst Name::
Tom Sykes
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
09:54
Beiersdorf Hold
Deutsche Bank AG
27.10.25
Beiersdorf Overweight
Barclays Capital
27.10.25
Beiersdorf Buy
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25
Beiersdorf Kaufen
DZ BANK
24.10.25
Beiersdorf Sell
UBS AG
Aktien in diesem Artikel
Beiersdorf AG
94,42
0,88%
