93,64EUR 0,04EUR 0,04%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

28.10.2025 09:54:51

Beiersdorf Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 98 Euro auf "Hold" belassen. Die Hamburger bräuchten aus seiner Sicht einen langjährigen Strategiewandel, schrieb Tom Sykes in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Es gebe nicht den einen Zukauf, der Nivea ergänze und mit dem es dann gut sei. Es müsse für die Anleger enorm frustrierend sein, dass Beiersdorf nicht systematisch mehr zukaufe. Einfach auf den nächsten Hautpflege-Boom zu warten, sei keine Strategie./ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 07:50 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
98,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
93,94 € 		Abst. Kursziel*:
4,32%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
93,64 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,66%
Analyst Name::
Tom Sykes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

09:54 Beiersdorf Hold Deutsche Bank AG
27.10.25 Beiersdorf Overweight Barclays Capital
27.10.25 Beiersdorf Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.10.25 Beiersdorf Kaufen DZ BANK
24.10.25 Beiersdorf Sell UBS AG
