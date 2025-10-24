Beiersdorf Aktie
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Beiersdorf von 98 auf 92 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Die Hamburger hätten ein weiteres schwaches Quartal hinter sich und die Prognose für 2025 ein weiteres Mal gekürzt, schrieb Guillaume Delmas am Freitag nach dem Bericht. Dies stimme auch für 2026 vorsichtig./rob/ajx/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 16:46 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Beiersdorf AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
92,00 €
Rating jetzt:
Sell
Kurs*:
95,72 €
Abst. Kursziel*:
-3,89%
Rating update:
Sell
Kurs aktuell:
95,00 €
Abst. Kursziel aktuell:
-3,16%
Analyst Name::
Guillaume Delmas
