92,16EUR -0,08EUR -0,09%
Beiersdorf für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

29.10.2025 07:06:18

Beiersdorf Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf mit einem Kursziel von 129 Euro auf "Outperform" belassen. Nach einem heißen Jahr mit hohen Kursverlusten und zuletzt erneut gekappter Wachstumsprognose gebe es Signale für eine Trendwende, schrieb Callum Elliott am Dienstagabend. Dank neuer Produkte habe die Marke Nivea im September klar Fahrt aufgenommen. Dieses vom erstmaligen Füllen der Lagerbestände getriebene Tempo würden die Hamburger zwar nicht halten können. Gleichwohl sei der Start der Nivea Epicelline sehr vielversprechend. Die aktuelle Beiersdorf-Bewertung sei für die bestehenden Wachstumschancen zu niedrig./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 17:27 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.10.2025 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
129,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
92,70 € 		Abst. Kursziel*:
39,16%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
92,16 € 		Abst. Kursziel aktuell:
39,97%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

