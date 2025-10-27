Beiersdorf Aktie
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000
Beiersdorf Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Beiersdorf von 113 auf 112 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Hamburger müssten sich zwar weiter beweisen, das dritte Quartal habe allerdings für etwas Erleichterung gesorgt, schrieb Patrick Folan am Freitag in seiner Nachbetrachtung des Zwischenberichts. Die erneute Senkung der Umsatzziele sei erwartet worden und der Start neuer Niveau-Produkte im September vielversprechend gewesen./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:30 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.10.2025 / 06:31 / GMT

|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Overweight
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
112,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
94,04 €
|
Abst. Kursziel*:
19,10%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
93,48 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19,81%
|
Analyst Name::
Patrick Folan
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AGmehr Analysen
