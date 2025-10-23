Beiersdorf Aktie

96,38EUR 0,50EUR 0,52%
WKN: 520000 / ISIN: DE0005200000

23.10.2025 09:03:29

Beiersdorf Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Beiersdorf nach Quartalszahlen und gesenktem Umsatzziel auf "Hold" mit einem Kursziel von 101 Euro belassen. Ein weiteres Quartal schwacher Nivea-Umsätze dürfte ebenso wie der strategische Neustart weiter belasten, schrieb David Hayes am Donnerstag nach der Zahlenvorlage der Hamburger./rob/ajx/ck

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.10.2025 / 02:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Beiersdorf AG Hold
Unternehmen:
Beiersdorf AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
101,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
96,84 € 		Abst. Kursziel*:
4,30%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
96,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,79%
Analyst Name::
David Hayes 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

