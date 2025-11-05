NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf auf "Overweight" belassen. Analystin Celine Pannuti resümierte am Dienstagabend die bisherige Berichtssaison der europäischen Konsumgüterbranche. Im Subsektor Haushalts- und Körperpflegeprodukte (HPC) bleibe die Situation schwierig, im Beautybereich durchwachsen mit Enttäuschungen bei L'Oreal und Beiersdorf./ag/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 22:04 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 00:15 / GMT



