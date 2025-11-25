Fresenius Aktie

Fresenius SE-Performance 25.11.2025 10:03:41

DAX 40-Wert Fresenius SE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fresenius SE-Investment von vor 10 Jahren verloren

So viel hätten Anleger mit einem frühen Fresenius SE-Investment verlieren können.

Fresenius SE-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 69,15 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 144,613 Fresenius SE-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 6 825,74 EUR, da sich der Wert eines Fresenius SE-Anteils am 24.11.2025 auf 47,20 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 31,74 Prozent.

Alle Fresenius SE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 26,44 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

