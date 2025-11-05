Vonovia Aktie

Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

Performance im Blick 05.11.2025 10:05:10

DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Vor Jahren Vonovia SE-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,19 EUR wert. Bei einem Vonovia SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,970 Vonovia SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,54 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Papiers am 04.11.2025 auf 25,58 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 21,54 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Anteils auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vonovia SE

07.11.25 Vonovia Kaufen DZ BANK
06.11.25 Vonovia Hold Deutsche Bank AG
05.11.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 Vonovia Buy UBS AG
05.11.25 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 25,19 -1,02% Vonovia SE

