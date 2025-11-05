DAX 40-Wert Vonovia SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Vonovia SE von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit dem Vonovia SE-Papier statt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 25,19 EUR wert. Bei einem Vonovia SE-Investment von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 3,970 Vonovia SE-Aktien in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 101,54 EUR, da sich der Wert eines Vonovia SE-Papiers am 04.11.2025 auf 25,58 EUR belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 1,54 Prozent angezogen.

Die Marktkapitalisierung von Vonovia SE belief sich zuletzt auf 21,54 Mrd. Euro. Die Erstnotiz der Vonovia SE-Aktie fand am 11.07.2013 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Vonovia SE-Anteils auf 17,10 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

