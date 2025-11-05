Vonovia Aktie
|25,26EUR
|-0,34EUR
|-1,33%
WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1
Vonovia SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
|
Unternehmen:
Vonovia SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
35,50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
25,43 €
|
Abst. Kursziel*:
39,60%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
25,26 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
40,54%
|
Analyst Name::
Neil Green
|
KGV*:
-
