Vonovia Aktie

25,26EUR -0,34EUR -1,33%
Vonovia für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1ML7J / ISIN: DE000A1ML7J1

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
05.11.2025 08:15:36

Vonovia SE Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Vonovia nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 35,50 Euro auf "Overweight" belassen. Neil Green sprach am Mittwoch von einem "begrüßenswerten Update" des Immobilienkonzerns, das sich mit einer soliden Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr paare. Der neu gegebene Ausblick auf 2026 unterstreiche Wachstum. Ausgehend vom aktuellen Aktienkurs sieht er ordentliches Aufwärtspotenzial./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 06:51 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Vonovia SE Overweight
Unternehmen:
Vonovia SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
35,50 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
25,43 € 		Abst. Kursziel*:
39,60%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
25,26 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,54%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Vonovia SEmehr Nachrichten

Analysen zu Vonovia SEmehr Analysen

08:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
02.10.25 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.09.25 Vonovia Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.09.25 Vonovia Underweight Barclays Capital
09.09.25 Vonovia Buy Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Vonovia SE 25,32 -1,09% Vonovia SE

Aktuelle Aktienanalysen

09:26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
09:24 EVOTEC Outperform RBC Capital Markets
09:23 Vestas Wind Systems A-S Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:23 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:16 Kontron Buy Jefferies & Company Inc.
08:45 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
08:45 BMW Outperform Bernstein Research
08:43 Vestas Wind Systems A-S Outperform RBC Capital Markets
08:42 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:31 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:28 RELX Outperform Bernstein Research
08:28 Wolters Kluwer Outperform Bernstein Research
08:28 JCDecaux Market-Perform Bernstein Research
08:27 CTS Eventim Outperform Bernstein Research
08:27 Ströer Outperform Bernstein Research
08:26 ProSiebenSat.1 Media Market-Perform Bernstein Research
08:24 AUTO1 Outperform RBC Capital Markets
08:19 GSK Outperform Bernstein Research
08:15 Vonovia Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:13 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:04 Continental Buy UBS AG
08:01 Nemetschek Neutral UBS AG
07:57 AIXTRON Overweight Barclays Capital
07:43 Ferrari Buy UBS AG
07:42 AMD Buy UBS AG
07:37 QIAGEN Neutral UBS AG
07:33 Michelin Outperform Bernstein Research
07:33 Continental Underperform Bernstein Research
07:12 Lufthansa Market-Perform Bernstein Research
07:02 DWS Group Outperform RBC Capital Markets
06:45 BP Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:44 Assicurazioni Generali Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:44 Deutsche Telekom Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:43 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 Pernod Ricard Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:42 AB InBev Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:42 Givaudan Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:41 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:41 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 Danone Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:40 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:39 QIAGEN Buy Jefferies & Company Inc.
06:38 CTS Eventim Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Symrise Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Beiersdorf Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:35 Nemetschek Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:33 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
06:32 Stellantis Sector Perform RBC Capital Markets
04.11.25 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen