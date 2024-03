DAX aktuell: DAX liegt zum Handelsende im Plus

Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 0,71 Prozent auf 17 842,85 Punkte nach oben. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 1,788 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,383 Prozent auf 17 648,89 Punkte an der Kurstafel, nach 17 716,71 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 17 619,40 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 17 879,11 Einheiten.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,560 Prozent. Der DAX verzeichnete vor einem Monat, am 07.02.2024, den Stand von 16 921,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 16 628,99 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 07.03.2023, verzeichnete der DAX einen Wert von 15 559,53 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,40 Prozent zu. Bei 17 879,11 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Sartorius vz (+ 3,66 Prozent auf 367,80 EUR), Commerzbank (+ 3,27 Prozent auf 11,06 EUR), Infineon (+ 3,07 Prozent auf 34,87 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 3,07 Prozent auf 26,53 EUR) und Symrise (+ 2,53 Prozent auf 105,50 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Brenntag SE (-5,76 Prozent auf 80,50 EUR), Porsche Automobil vz (-1,24 Prozent auf 47,05 EUR), Continental (-1,21 Prozent auf 71,94 EUR), Merck (-1,07 Prozent auf 156,60 EUR) und Bayer (-0,90 Prozent auf 26,41 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 11 836 438 Aktien gehandelt. Im DAX hat die SAP SE-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 202,490 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,91 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,74 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

