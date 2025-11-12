Zalando Aktie

Zalando für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111

XETRA-Handel im Blick 12.11.2025 09:29:07

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus

Anleger in Frankfurt schicken den LUS-DAX aktuell erneut ins Plus.

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent höher bei 24 329,00 Punkten.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 332,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 197,50 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 124,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 24 142,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 064,00 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 21,86 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 4,99 Prozent auf 49,45 EUR), RWE (+ 3,98 Prozent auf 44,65 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 34,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR) und Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-1,90 Prozent auf 90,45 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 22,70 EUR), Symrise (-0,66 Prozent auf 71,98 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,94 EUR) und Henkel vz (-0,30 Prozent auf 72,02 EUR).

Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 826 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,220 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at

Historische Kursdaten

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com

Nachrichten zu RWE AG St.mehr Nachrichten

Analysen zu Zalandomehr Analysen

10.11.25 Zalando Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.11.25 Zalando Buy Deutsche Bank AG
10.11.25 Zalando Outperform RBC Capital Markets
07.11.25 Zalando Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Zalando Buy Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel

BASF 43,71 0,41% BASF
Brenntag SE 49,56 5,13% Brenntag SE
Commerzbank 34,32 1,99% Commerzbank
DHL Group (ex Deutsche Post) 45,02 1,08% DHL Group (ex Deutsche Post)
E.ON SE 15,97 -0,16% E.ON SE
Henkel KGaA Vz. 72,06 -0,30% Henkel KGaA Vz.
Infineon AG 34,27 1,11% Infineon AG
Porsche Automobil Holding SE 37,06 1,87% Porsche Automobil Holding SE
Rheinmetall AG 1 761,50 1,70% Rheinmetall AG
RWE AG St. 44,74 4,56% RWE AG St.
SAP SE 219,60 0,16% SAP SE
Scout24 90,80 -1,30% Scout24
Symrise AG 72,28 -0,03% Symrise AG
Zalando 22,81 -0,91% Zalando

Indizes in diesem Artikel

L&S DAX Indikation 24 322,50 0,53%

