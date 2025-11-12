Zalando Aktie
Zuversicht in Frankfurt: LUS-DAX startet im Plus
Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,56 Prozent höher bei 24 329,00 Punkten.
Der Höchststand des LUS-DAX lag am Mittwoch bei 24 332,50 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 24 197,50 Punkten erreichte.
LUS-DAX-Performance im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche ging es für den LUS-DAX bereits um Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24 124,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor drei Monaten, am 12.08.2025, einen Stand von 24 142,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.11.2024, wies der LUS-DAX einen Wert von 19 064,00 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Plus von 21,86 Prozent zu Buche. Das LUS-DAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 24 773,50 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 18 821,00 Zählern erreicht.
Heutige Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Brenntag SE (+ 4,99 Prozent auf 49,45 EUR), RWE (+ 3,98 Prozent auf 44,65 EUR), Commerzbank (+ 1,61 Prozent auf 34,08 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 1,60 Prozent auf 45,11 EUR) und Rheinmetall (+ 1,56 Prozent auf 1 758,50 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen hingegen Scout24 (-1,90 Prozent auf 90,45 EUR), Zalando (-1,35 Prozent auf 22,70 EUR), Symrise (-0,66 Prozent auf 71,98 EUR), EON SE (-0,59 Prozent auf 15,94 EUR) und Henkel vz (-0,30 Prozent auf 72,02 EUR).
Welche LUS-DAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 826 424 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 246,220 Mrd. Euro.
Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien
Im LUS-DAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,88 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die BASF-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 5,16 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.
Analysen zu Zalandomehr Analysen
|10.11.25
|Zalando Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.11.25
|Zalando Buy
|Deutsche Bank AG
|10.11.25
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07.11.25
|Zalando Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|Zalando Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
Aktien in diesem Artikel
|BASF
|43,71
|0,41%
|Brenntag SE
|49,56
|5,13%
|Commerzbank
|34,32
|1,99%
|DHL Group (ex Deutsche Post)
|45,02
|1,08%
|E.ON SE
|15,97
|-0,16%
|Henkel KGaA Vz.
|72,06
|-0,30%
|Infineon AG
|34,27
|1,11%
|Porsche Automobil Holding SE
|37,06
|1,87%
|Rheinmetall AG
|1 761,50
|1,70%
|RWE AG St.
|44,74
|4,56%
|SAP SE
|219,60
|0,16%
|Scout24
|90,80
|-1,30%
|Symrise AG
|72,28
|-0,03%
|Zalando
|22,81
|-0,91%
Indizes in diesem Artikel
|L&S DAX Indikation
|24 322,50
|0,53%
