Neue Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Neutral

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Symrise von 93 auf 70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Georgina Fraser äußerte sich am Dienstag skeptisch zur europäischen Chemiebranche. Sie rät Anlegern vor allem, die Anleihenmärkte im Auge zu behalten, die strukturelle Befürchtungen für den Sektor signalisierten. Ohne einen massiven Kapazitätsabbau hält die Expertin eine Erholung für unwahrscheinlich. Fraser kappte ihre mittelfristigen Ergebnisschätzungen und in der Folge ihre Kursziele im Schnitt um 13 Prozent.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Symrise-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Um 13:11 Uhr sprang die Symrise-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 71,68 EUR zu. Daher zeigt die Aktie noch ein Abwärtsrisiko von 2,34 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 38 118 Symrise-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2025 um 29,4 Prozent abwärts. Symrise dürfte schätzungsweise am 11.03.2026 die Finanzergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 10:41 / GST



