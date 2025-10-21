Siemens Energy Aktie
|101,20EUR
|-0,95EUR
|-0,93%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens Energy sei der Enthusiasmus vor der Investorenveranstaltung deutlich geringer, als er gedacht habe, so Buller./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
103,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
101,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Phil Buller
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Siemens Energy AGmehr Nachrichten
|
20.10.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 am Montagmittag im Plus (finanzen.at)
|
20.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im LUS-DAX (finanzen.at)
|
20.10.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
20.10.25
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
17.10.25