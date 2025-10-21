Siemens Energy Aktie

101,20EUR -0,95EUR -0,93%
Siemens Energy

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

21.10.2025 06:54:14

Siemens Energy Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Neutral" belassen. Nach dem starken Kursverlauf bei den großen Elektronikkonzernen schienen viele Anleger am liebsten bereits im Oktober die Bücher für das Jahr zu schließen, schrieb Phil Buller am Montagabend in seinem Kommentar zur Investitionsgüterbranche. Sie seien zwar optimistisch für 2026, zahlreiche Kapitalmarkttage erschwerten allerdings kurzfristig die Positionierung. Bei Siemens Energy sei der Enthusiasmus vor der Investorenveranstaltung deutlich geringer, als er gedacht habe, so Buller./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2025 / 19:33 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
103,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
101,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Phil Buller 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

