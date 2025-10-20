Siemens Energy Aktie
|101,55EUR
|0,35EUR
|0,35%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens Energy auf "Underperform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Mit Blick auf die Berichtssaison fragten Investoren häufig: Wenn die Unternehmen so ähnlich seien, sollte die Bewertung von Siemens Energy dann nicht an die 50 Prozent höhere Bewertung von GE Vernova angepasst werden, schrieb Analyst Nicholas Green in einer am Montag vorliegenden Studie. Green erklärt in der Studie die Gründe, warum dies ihm zufolge nicht der Fall sei und er die Bewertung des deutschen Energietechnikkonzerns zudem weiterhin für zu hoch hält./rob/ck/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.10.2025 / 12:32 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2025 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Underperform
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
103,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-64,08%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
101,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-63,56%
|
Analyst Name::
Nicholas Green
|
KGV*:
-
