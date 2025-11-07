Siemens Energy Aktie

101,55EUR -3,15EUR -3,01%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

07.11.2025 12:43:20

Siemens Energy Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
91,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
104,50 € 		Abst. Kursziel*:
-12,44%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
101,55 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-9,90%
Analyst Name::
Akash Gupta 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

