Siemens Energy Aktie
|101,55EUR
|-3,15EUR
|-3,01%
WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0
Siemens Energy Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Siemens Energy vor Zahlen mit einem Kursziel von 91,50 Euro auf "Neutral" belassen. Akash Gupta erwähnte am Freitag in seinem Ausblick auf die Resultate des vierten Geschäftsquartals das günstige Nachfrageumfeld, in dem der Energietechnik-Konzern unterwegs sei. Er wies aber zugleich auch darauf hin, dass der Analystenkonsens schon anspruchsvoller geworden sei./rob/tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.11.2025 / 10:22 / GMT
|Zusammenfassung: Siemens Energy AG Neutral
|
Unternehmen:
Siemens Energy AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
91,50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
104,50 €
|
Abst. Kursziel*:
-12,44%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
101,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,90%
|
Analyst Name::
Akash Gupta
|
KGV*:
-
