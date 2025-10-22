Siemens Energy Aktie

100,85EUR 1,61EUR 1,62%
Siemens Energy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

22.10.2025 11:10:17

Siemens Energy Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für die Aktien von Siemens Energy zwar von 65 auf 74 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Analyst Alexander Hauenstein geht eher vorsichtig in den Bericht zum vierten Geschäftsquartal der Bayern, wie er am Mittwoch in seinem Ausblick schrieb. Im besten Fall dürften die gestiegenen Erwartungen ungefähr erreicht werden, es bestehe allerdings Gefahr für Enttäuschung. Den höheren Aktienwert begründet er mit der gestiegenen Branchenbewertung./ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:36 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2025 / 10:39 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Siemens Energy AG Verkaufen
Unternehmen:
Siemens Energy AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen 		Kurs*:
103,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
100,85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexander Hauenstein 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

